Овчинников заявил, что у него не было конфликта с главным тренером ЦСКА Гончаренко

ТАСС, 23 января. В московском футбольном клубе ЦСКА не было конфликтов, тренерский штаб работал единым коллективом. Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников.

Так и не стали своими. Тренеры Онопко и Овчинников покинули ЦСКА

Овчиников покинул ЦСКА в конце декабря в связи с истечением срока соглашения. Ранее Овчинников публично высказывал несогласие с тренерскими решениями главного тренера команды Виктора Гончаренко.

"Конфликтов в ЦСКА не было, мы работали единым коллективом, я не искал никаких заговоров, - сказал Овчинников. - Я остался в хороших отношениях. Между людьми может возникнуть недопонимание, но это не касалось нашей работы. Я нигде не обсуждал методы работы главного тренера, но мог не согласиться с его позицией где-то".

Овчинникову 50 лет, он работал в ЦСКА с 2014 года. Также он тренировал краснодарскую "Кубань", брянское и минское "Динамо", входил в тренерский штаб сборной России (2012-2016).