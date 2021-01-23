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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Большунов рассказал о борьбе с норвежцами на финише гонки в Лахти

Россиянин стал пятым на этапе Кубка мира в скиатлоне, на последнем отрезке дистанции он упал в борьбе с Хансом Холунном

ТАСС, 23 января. Российский лыжник Александр Большунов назвал "норвежской тактикой" эпизод со своим падением на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В субботу Большунов стал пятым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти. Россиянин претендовал на призовые места, но на последнем отрезке дистанции упал в борьбе с норвежцами, которые заняли весь пьедестал почета.

"Норвежская тактика сработала. На последнем спуске [Ханс] Холунн упал на меня, попали в завал, тройка убежала, без шансов. Долги будем возвращать на чемпионате мира, сейчас пускай порадуются", - отметил Большунов.

Ранее Большунов выиграл многодневку "Тур де Ски", норвежские лыжники ее пропустили в качестве меры предосторожности из-за распространения коронавируса.

"Ничего не поменялось, просто не тот день. Надеюсь, на чемпионате мира будет получше. Отдохнул после "Тур де Ски", но пока не очень состояние", - добавил он.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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