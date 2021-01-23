{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Россиянин Ивлиев стал чемпионом Европы по шорт-треку на дистанции 500 метров

Второе место занял итальянец Пьетро Сигел, третьим стал Ицхак де Лат из Нидерландов
Константин Ивлиев Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Константин Ивлиев
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 23 января. Россиянин Константин Ивлиев занял первое место на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку. Соревнования проходят в польском Гданьске.

На эту тему
Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку

Спортсмен в финальном забеге показал результат 40,779 секунды. Второе место занял итальянец Пьетро Сигел (40,896), третьим стал Ицхак де Лат из Нидерландов (41,056). Россиянин Денис Айрапетян принимал участие в утешительном финале, где занял четвертое место. Семен Елистратов выбыл на стадии четвертьфинала.

20-летний Ивлиев является бронзовым призером зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.

Чемпионат Европы завершится 24 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Биатлон
Латыпов: российские биатлонисты способны претендовать на победы в эстафете
В субботу российская четверка заняла третье место в Антхольце
Читать полностью