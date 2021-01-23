Россиянин Ивлиев стал чемпионом Европы по шорт-треку на дистанции 500 метров

ТАСС, 23 января. Россиянин Константин Ивлиев занял первое место на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку. Соревнования проходят в польском Гданьске.

Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку

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Спортсмен в финальном забеге показал результат 40,779 секунды. Второе место занял итальянец Пьетро Сигел (40,896), третьим стал Ицхак де Лат из Нидерландов (41,056). Россиянин Денис Айрапетян принимал участие в утешительном финале, где занял четвертое место. Семен Елистратов выбыл на стадии четвертьфинала.

20-летний Ивлиев является бронзовым призером зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.

Чемпионат Европы завершится 24 января.