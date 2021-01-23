Скелетонист Рукосуев выиграл молодежный ЧМ, получив путевку на взрослое мировое первенство

ТАСС, 23 января. Российский скелетонист Евгений Рукосуев занял первое место на молодежном чемпионате мира, который проходит в швейцарском Санкт-Морице.

Спортсмен по итогам двух попыток показал результат 2 минуты 16,63 секунды. Второе место занял немец Феликс Кайзингер (2.16,75), третьим стал австриец Самуэль Майер (2.17,34). Россиянин Кирилл Валентинович стал 17-м, Михаил Сюткин - 20-м.

Согласно правилам Международной федерации бобслея и скелетона, спортсмены, завоевавшие золото на молодежном мировом первенстве, получают личные квоты для участия во взрослом чемпионате мира того же сезона. Таким образом, сборная России по скелетону на чемпионате мира в Альтенберге будет состоять из четырех мужчин (3+1) и трех женщин. Как рассказал ТАСС главный тренер национальной команды Данил Чабан, окончательный состав сборной будет определен в конце января после этапа Кубка мира в австрийском Игльсе, который будет предшествовать чемпионату мира.

Чемпионат мира в Альтенберге пройдет с 5 по 14 февраля.