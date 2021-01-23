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Зимние олимпийские виды спорта

Скелетонист Рукосуев выиграл молодежный ЧМ, получив путевку на взрослое мировое первенство

Личная квота победителям молодежного первенства предоставляется по правилам международной федерации

ТАСС, 23 января. Российский скелетонист Евгений Рукосуев занял первое место на молодежном чемпионате мира, который проходит в швейцарском Санкт-Морице.

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Спортсмен по итогам двух попыток показал результат 2 минуты 16,63 секунды. Второе место занял немец Феликс Кайзингер (2.16,75), третьим стал австриец Самуэль Майер (2.17,34). Россиянин Кирилл Валентинович стал 17-м, Михаил Сюткин - 20-м.

Согласно правилам Международной федерации бобслея и скелетона, спортсмены, завоевавшие золото на молодежном мировом первенстве, получают личные квоты для участия во взрослом чемпионате мира того же сезона. Таким образом, сборная России по скелетону на чемпионате мира в Альтенберге будет состоять из четырех мужчин (3+1) и трех женщин. Как рассказал ТАСС главный тренер национальной команды Данил Чабан, окончательный состав сборной будет определен в конце января после этапа Кубка мира в австрийском Игльсе, который будет предшествовать чемпионату мира.

Чемпионат мира в Альтенберге пройдет с 5 по 14 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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