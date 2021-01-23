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Зимние олимпийские виды спорта

Носов: присутствие зрителей добавило этапу Кубка мира по фристайлу в Москве интереса

Главный тренер сборной России по фристайлу отметил, что зрители добавляют спортсменам драйва

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Присутствие зрителей на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходил в Москве, добавило соревнованиям драйва и интереса. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по фристайлу Михаил Носов.

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Этап Кубка мира прошел в субботу. В соревнованиях мужчин победу одержал россиянин Максим Буров, у женщин лучшей среди российских спортсменок стала Любовь Никитина, занявшая четвертое место.

"Медаль - это всегда позитивный момент, а золотая медаль на домашнем этапе Кубка мира добавляет позитива вдвойне, - сказал Носов. - Максим Буров укрепил свои позиции в общем зачете Кубка мира. Выступление команды в целом получилось не таким фееричным, как в Ярославле, но постоянно быть в топе, сохранять высокие физические кондиции довольно сложно. Наши спортсмены Люба и Стас Никитины, Павел Кротов боролись сегодня за высокие места, но некоторые досадные ошибки им не позволили побороться за медали".

"Спортсмены в первую очередь выступают для зрителей, болельщиков. Болельщики вдохновляют спортсменов, дарят им положительные эмоции. Так что присутствие зрителей на трибунах сегодня добавило соревнованиям драйва, интереса, положительных эмоций", - отметил главный тренер сборной.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Белоруссии 30 января.

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Зимние олимпийские виды спорта
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