Сергачев: игра против "Коламбуса", возможно, была худшей в карьере

В ночь на воскресенье "Тампа" на выезде уступила "Коламбусу" со счетом 2:5 и потерпела первое поражение в сезоне. Сергачев провел на льду 24 минуты 6 секунд, нанес 4 броска в створ и завершил матч с показателем полезности "-3".

"Они играли точно так же, всегда выступают в силовой манере и ничего не изменили, - сказал Сергачев. - В поражении винить можно только себя. Иногда мы играли небрежно и не были в должной мере сконцентрированы, в том числе это касается и меня. Я был неаккуратен. Это была, вероятно, худшая игра в моей карьере. Они воспользовались нашими ошибками, потерями".

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Тампа" и "Коламбус" занимают первые две строчки, в их активе по шесть очков, но "Тампа" провела четыре матча, а "Коламбус" - шесть.

В следующем матче "Коламбус" примет "Флориду", у "Тампы" запланирована встреча с "Каролиной", обе игры должны пройти в ночь на 27 января. Три предыдущих матча "Каролины" были отменены из-за случаев заражения коронавирусом в команде.