Дабл-дабл Джеймса и 37 очков Дэвиса принесли "Лейкерс" победу над "Чикаго" в матче НБА

Самым результативным игроком матча стал центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис (37 очков). Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс сделал дабл-дабл (17 очков + 10 подборов). У "Чикаго" дабл-даблом отметился Зак Лавин (21 очко + 10 подборов).

В турнирной таблице "Лейкерс" лидируют в Западной конференции с 13 победами в 17 играх, "Чикаго" располагается на девятой строчке в Восточной конференции, проиграв девять игр из 16. В следующем матче "Чикаго" примет "Бостон" 26 января, "Лейкерс" на выезде сыграют с "Кливлендом" в тот же день.

Результаты других встреч дня

"Бруклин" - "Майами" - 128:124;

"Детройт" - "Филадельфия" - 110:114;

"Миннесота" - "Нью-Орлеан" - 120:110;

"Даллас" - "Хьюстон" - 108:133;

"Юта" - "Голден Стэйт" - 129:108.