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Шлеменко считает, что реванш Макгрегор - Нурмагомедов больше не актуален

В воскресенье ирландец проиграл Дастину Порье

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Реванш Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова потерял актуальность после поражения ирландского бойца американцу Дастину Порье. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Александр Шлеменко.

В воскресенье Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом во втором раунде поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

"Этот бой уже не актуален, нет никакого смысла его проводить. У Хабиба достаточно денег, и спортивного смысла тут нет никакого. Думаю, что в будущем будет титульный бой Чендлер - Порье", - сказал Шлеменко.

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