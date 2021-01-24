Шлеменко считает, что реванш Макгрегор - Нурмагомедов больше не актуален

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Реванш Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова потерял актуальность после поражения ирландского бойца американцу Дастину Порье. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Александр Шлеменко.

В воскресенье Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом во втором раунде поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

"Этот бой уже не актуален, нет никакого смысла его проводить. У Хабиба достаточно денег, и спортивного смысла тут нет никакого. Думаю, что в будущем будет титульный бой Чендлер - Порье", - сказал Шлеменко.