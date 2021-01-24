Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора на турнире UFC

ТАСС, 24 января. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье из-за смены команды и слабых спарринг-партнеров. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 257, который прошел в воскресенье в Абу-Даби. Ранее Нурмагомедов поочередно одержал победы над Макгрегором и Порье удушающими приемами.

"Вот что бывает, когда вы меняете команду, спарринг-парнеров, которые сделали вас чемпионом, - написал Нурмагомедов. - Вы спарринговались с маленькими детьми вдалеке от реальности".

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры. Позднее Нурмагомедов допустил возможность возвращения в октагон.