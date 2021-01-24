Камил Гаджиев заявил, что Нурмагомедов мог бы провести бой против Сен-Пьера или Чендлера

Ранее Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в октябре 2020 года после очередной защиты титула, допустил возможность возвращения в бои.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов мог бы провести поединок против Жоржа Сен-Пьера или Майкла Чендлера. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

"Можно продолжать обсуждать тему возвращения Хабиба, - сказал Гаджиев. - Два человека будут на повестке дня - Сен-Пьер и Чендлер. С Порье все уже было, войны между ним и Хабибом не чувствуется, напряжения между ними нет. А с Чендлером что-то может быть".

Чендлер в воскресенье победил новозеландца Дэна Хукера нокаутом в первом раунде, после чего бросил вызов Нурмагомедову. Позднее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Чендлер и Дастин Порье являются претендентами на титульный поединок в легком весе в том случае, если Нурмагомедов не возобновит карьеру.

Чендлеру 34 года, он выиграл 22 боя и пять раз проиграл. 32-летний Нурмагомедов одержал 29 побед в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. Сен-Пьеру 39 лет, бывший чемпион UFC завершил карьеру в 2019 году.