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ММА

Президент UFC назвал маловероятным возвращение Нурмагомедова

Ранее россиянин допускал возобновление карьеры
Президент UFC Дэйна Уайт AP Photo/Gregory Payan, File
Описание
Президент UFC Дэйна Уайт
© AP Photo/Gregory Payan, File

ТАСС, 24 января. Вероятность того, что обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру, очень мала. Такое мнение высказал президент UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит журналист ESPN Марк Раймонди на своей странице в Twitter.

В воскресенье в главном бою турнира UFC 257 американец Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде. Ранее Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в октябре 2020 года после очередной защиты титула в легком весе, допустил возможность возвращения в бои.

"Я действительно разговаривал с Хабибом, - сказал Уайт. - Он сказал мне: "Дэйна, будь честен с собой. Я на несколько уровней выше этих парней (Макгрегора и Порье - прим. ТАСС), я их побеждал". Я не знаю, но это звучит не очень позитивно, посмотрим".

В активе 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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