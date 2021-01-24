Российские лыжники стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

ТАСС, 24 января. Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова заняла третье место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира, который завершился в финском Лахти.

Первое место заняла команда Норвегии, которая преодолела дистанцию 4х7,5 км за 1 час 7 минут 56,8 секунды, второй стала сборная Финляндии (отставание - 40,9 секунды). Вторая сборная России проиграла победителям 1 минуту 7,2 секунды.