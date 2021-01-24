Российские лыжники стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

ТАСС, 24 января. Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова заняла третье место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира, который завершился в финском Лахти.
Первое место заняла команда Норвегии, которая преодолела дистанцию 4х7,5 км за 1 час 7 минут 56,8 секунды, второй стала сборная Финляндии (отставание - 40,9 секунды). Вторая сборная России проиграла победителям 1 минуту 7,2 секунды.
Mitä helvettiä Bolshunov??? Eikö kasetti kestä pic.twitter.com/jAIeJ80hnf— Eemeli (@LosBrolin) January 24, 2021
Изначально третье место заняла первая сборная России в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова. Однако после финиша команда была дисквалифицирована за неспортивное поведение Большунова, который после окончания гонки намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке.
После дисквалификации бронзовые награды перешли ко второй сборной России, за которую выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов.
Следующий этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне с 29 по 31 января.