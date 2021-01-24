Отец Большунова сравнил поведение финского лыжника в эстафете с беспределом на дороге

Мяки на последних метрах эстафеты не дал Большунову себя обогнать, сместившись в его сторону и ударив по лыже в финишном створе. В ответ российский лыжник отмахнулся палкой и сбил его с ног после финиша.

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отец российского лыжника Александра Большунова считает оправданным неспортивное поведение сына во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, поскольку его соперник из финской команды Йони Мяки повел себя грязно и нагло во время финиша. Такое мнение Александр Большунов - старший высказал ТАСС.

"Финн нагло шел на контакт и смещался в сторону Саши, и после повторил то же самое. Я бы на месте сына поступил точно так же, эта ситуация равносильна той, что происходит на дороге, когда ты едешь по своей полосе, а из другой на тебя наезжают и сваливают в кювет. В таких ситуациях жизнь стоит на кону. Конечно, все это вызывает эмоции, но он после извинился и пожал руку", - сказал Большунов-старший.

"Думаю, у него просто накипело, потому что подобное раньше происходило неоднократно. Нужны четкие правила, которые не позволяли бы менять дорожки на финише. Либо же нужно устанавливать бетонные ограждения, раз творится такое безобразие, когда тебя нагло выбивают из борьбы на последних метрах. Я всегда буду на стороне сына, он все правильно сделал", - добавил Большунов-старший.

Отец лыжника считает, что на международной арене к российской команде часто относятся несправедливо. "Спорт должен быть чистым, без этой грязи, а то в мире привыкли сборную России во всем унижать. Боритесь честно! Для чего бежать целую гонку, если тебя на последних метрах нагло выкидывают из борьбы", - отметил отец действующего победителя Кубка мира и "Тур де Ски".

Первая российская команда была дисквалифицирована за неспортивное поведение Большунова, третье место отошло второй команде страны. Финны сохранили серебро, победу в эстафете одержали норвежцы.