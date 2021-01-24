Биатлонистка Кайшева заявила, что выложилась на 110% на последнем круге эстафеты

ТАСС, 24 января. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выложилась на максимум на заключительном круге женской эстафеты на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом спортсменка рассказала в эфире телеканала "Матч ТВ" .

Ранее в воскресенье российская сборная в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Кайшевой завоевала золотую медаль. Вторыми стали немки, третьими француженки. Кайшева завершала гонку.

"Я с запасом шла первые круги, старалась не отстать от Франциски Пройс. На последнем круге я просто сделала 110 процентов от того, что я могла. Все-таки акклиматизация еще присутствует, тяжело дышать, когда просто стоишь, бежишь, было сложно", - сказала Кайшева.

Также россиянка высказалась о перспективах российской команды на предстоящем чемпионате мира в Словении: "Все мы можем добавить. Нужно оценивать в момент самой гонки, у кого-то может меняться состояние, но на данный момент это оптимальный состав".

Женская сборная России одержала победу в эстафете в рамках Кубка мира впервые с января 2019 года. Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.