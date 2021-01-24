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Биатлон

Майгуров: успехи сборной России по биатлону являются результатом стратегии тренеров

В воскресенье россиянки победили в эстафете на этапе Кубка мира в Италии
Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 24 января. Успех сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Антхольце является результатом стратегии, выбранной тренерским штабом. Такое мнение высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире телеканала "Матч ТВ".

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"С одной стороны, в Антхольце всегда неплохо выступали, с другой - мы видим, что команда идет в гору, думаю, это хорошая тенденция перед чемпионатом мира, - сказал Майгуров. - Сервис весь сезон работает хорошо, этот успех я отношу к стратегии, выбранной нашими тренерами, я им доверяю. Это успех совместной работы".

"Это [прогноз] неблагодарное дело, но каждую гонку мы точно будем сражаться за медали. Гонки здесь и на предыдущих этапах показали, что мы в силах бороться в любой дисциплине", - добавил он.

В воскресенье женская сборная России одержала победу в эстафете на этапах Кубка мира впервые с января 2019 года. В субботу бронзовую медаль в эстафете завоевала мужская сборная России, в пятницу Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки. Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

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