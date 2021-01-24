Россия подаст апелляцию на действия финского лыжника в эпизоде с Большуновым на этапе КМ

ТАСС, 24 января. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла решение подать апелляцию на действия финна Йони Мяки в противоборстве с россиянином Александром Большуновым на финише эстафеты 4х7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказала президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Мяки на последних метрах эстафеты не дал Большунову себя обогнать, сместившись в его сторону и ударив по лыже. В ответ российский лыжник отмахнулся палкой, а после финиша намеренно въехал в соперника, сбив того с ног.

"Мы протест решили не подавать, потому что смысла никакого нет, - сказала Вяльбе. - Минут 15-20 мы пытались этому составу жюри объяснить, что они не правы. Мы просто подаем апелляцию в комитет по правилам и контролю. У них есть два пункта: одно - это поведение спортсмена, за что мы и дисквалифицированы, и второе - они не считают, что финский спортсмен нарушил правила".

"С первой ситуацией мы абсолютно не согласны, считаем, что это грубое нарушение правил, понятно, что спортсмен на эмоциях, но он его не бил - бил по снегу палкой. Пусть посмотрят еще раз видео. Но мне там уже нельзя было находиться, потому что я реально очень кричу и боюсь, что и меня сейчас дисквалифицируют", - добавила Вяльбе.

Первая российская команда была дисквалифицирована за неспортивное поведение Большунова, третье место досталось второй команде страны. Финны сохранили серебро, победу в эстафете одержали норвежцы.