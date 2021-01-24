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Футбол в Италии

Тренер "Фиорентины" Пранделли заявил, что будет счастлив приезду Кокорина

В четверг московский "Спартак" сообщил о договоренности с "Фиорентиной" о переходе Кокорина
Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI
Описание
Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли
© EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI

ТАСС, 24 января. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Чезаре Пранделли будет счастлив приезду россиянина Александра Кокорина. Комментарий специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sport.

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В четверг московский "Спартак" сообщил о договоренности с "Фиорентиной" о переходе Кокорина. Контракт должен быть подписан на следующей неделе после того, как игрок пройдет медицинское обследование.

"У Кокорина есть характер и нужные качества, но ему понадобится адаптация. Чемпионат долгий, если он приедет к нам, буду лишь счастлив", - сказал Пранделли.

Кокорину 29 лет, он выступал за "Спартак" с августа 2020 года. В составе "Зенита" становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.

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