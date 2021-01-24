Кравцов: дисквалификация в эстафете на ЧЕ по шорт-треку очень обидна, но судьям виднее

Российская команда первой пришла к финишу, но затем была дисквалифицирована. Первое место заняла сборная Франции, вторыми стали нидерландки, третьими - итальянки.

"Обидно, что у девочек в эстафете сегодня получилось нарушение, но это шорт-трек, ничего не поделать. Сложно комментировать решение судей, всегда кажется и хочется, чтобы наши были правы. Есть правило о смене внутреннего круга на внешний, там сложно сказать, кто прав, а кто нет. Но судьям виднее, и спорить тут не о чем", - сказал Кравцов.