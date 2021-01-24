"Это было похоже на ММА". Лучшего российского лыжника Большунова наказали за поведение

Сборная России была лишена бронзовой награды в эстафете после того, как Большунов сбил с ног после финиша финна Йони Мяки

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сборная России тяжело пережила возвращение норвежских лыжников на Кубок мира. В четырех гонках на этапе в финском Лахти россияне завоевали только одну награду - бронзовую в мужской эстафете.

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Гонка запомнилась дисквалификацией первой команды России. Причиной стал эмоциональный ответ Александра Большунова на некорректное поведение финна Йони Мяки в финишном створе. Кубок мира по лыжным гонкам возобновился после двухнедельной паузы. Российская сборная потратила ее на то, чтобы прийти в себя после великолепного выступления на "Тур де Ски", и подготовку ко встрече с норвежцами, которые прервали выступления на международной арене после открывавшего сезон этапа в финской Руке. Решив, что путешествие по Европе сопряжено с риском заразиться коронавирусом, лучшие норвежские лыжники предпочли остаться на родине и выступать на внутренних соревнованиях. Норвежцы затмили Большунова В Лахти норвежцы продолжили соревноваться между собой, оставив практически всех соперников из других стран позади себя. Максимум медалей они завоевали в мужском и женском скиатлонах, затем победили в эстафетах. И это без своего лучшего лыжника Йоханнеса Клебо, который продолжает избегать встречи с главным конкурентом последних лет Большуновым. Вполне возможно, что увидятся они только на чемпионате мира, который пройдет в конце феврале в германском Оберстдорфе.

Российская женская команда в Лахти недосчиталась Татьяны Сориной и Юлии Ступак, у которых возникли небольшие проблемы со здоровьем. Однако даже их участие вряд ли помешало бы норвежским лыжницам одержать победы, особенно с учетом того, что Тереза Йохауг снова в деле. Превосходство олимпийской чемпионки, десятикратной чемпионки мира в скиатлоне над ближайшей преследовательницей составило почти полминуты, еще больше норвежки второму месту "привезли" в эстафете, в которой россиянки стали четвертыми. Совсем неудачно сложился этап для Большунова. В скиатлоне победитель "Тур де Ски" стал только пятым, упав меньше чем за километр до конца дистанции. В воскресенье уступил малоизвестному финну Мяки в борьбе за второе место в эстафете. В финишном створе он пытался обойти соперника по узкому коридору, однако тот сузил пространство и задел лыжу российского спортсмена. Большунов сбился с темпа и, осознав, что Мяки уже не догнать, попытался ударить соперника палкой. Та цели не достигла, поэтому уже в зоне финиша разъяренный Большунов въехал в своего обидчика, сбив того с ног. Жюри соревнований не оценило поступок Большунова и аннулировало результат всей команды за его неспортивное поведение. В действиях же финна нарушений не усмотрели, поэтому третье место досталось второй команде России, за которую выступал Сергей Устюгов. Для двукратного чемпиона мира это была первая в нынешнем сезоне гонка Кубка мира, последние два месяца лыжник посвятил восстановлению после коронавируса. Полярные мнения Реакция лыжной семьи на действия Большунова не заставила себя ждать. Тренер норвежской команды Эйрик Мюр Носсум увидел в российском лыжнике бойца смешанных единоборств (ММА). "Мы занимаемся лыжными гонками, а не ММА или боевыми единоборствами, я такого в лыжных гонках никогда не видел и надеюсь, больше никогда не увижу", - сказал он. Сам пострадавший сравнил действия Большунова с силовым приемом в хоккее: "После финиша он погорячился, это было похоже на хоккейный прием, но мы все же выступаем в другом виде спорта", - сказал Мяки, отметив, что российский лыжник не извинился за свое поведение.