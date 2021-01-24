Кравцов: Елистратов блестяще выступил на чемпионате Европы по шорт-треку

"Молодец Семен Елистратов, он выступил просто блестяще, поздравляю его. Первая медаль европейского чемпионата у Константина Ивлиева, это серьезная победа, - отметил Кравцов. - Соня Просвирнова тоже молодец, боролась и смогла ворваться на пьедестал. Надеюсь, что на чемпионате мира ребята смогут выступить еще более уверенно".

"Очень доволен результатами, тем более что это первые международные соревнования в сезоне. Очень приятно, что ребята смогли продемонстрировать высокий уровень, - добавил Кравцов. - Сезон очень непростой, были сложности с подготовкой, отменой соревнований, болезнями, много всего. Так что такие результаты на чемпионате Европы воспринимаю очень позитивно, всегда ждем от наших ребят самых высоких результатов, и рад, что у них получается".

Российские шорт-трекисты заняли второе место в медальном зачете, в активе команды четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Елистратов выиграл забеги на 1 000 и 1 500 метров, он также занял первое место в индивидуальном многоборье, а в эстафете в составе российской команды стал бронзовым призером турнира. Свою первую награду на взрослом чемпионате Европы завоевал 20-летний Константин Ивлиев, победивший в забеге на 500 метров, в его активе также бронза эстафеты, серебряную медаль на дистанции 1 500 метров завоевал Денис Айрапетян. В женском зачете Софья Просвирнова завоевала бронзовую награду на дистанции 1 500 метров, также она выиграла забег на 3 000 метров, что позволило ей стать третьей в многоборье.