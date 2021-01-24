Григорьев: Просвирнова собралась после болезни и показала результат на ЧЕ по шорт-треку

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Софья Просвирнова выступала на чемпионате Европы по шорт-треку после болезни, но спортсменка смогла завоевать медали и показать неплохой результат. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев.

23-летняя Просвирнова завоевала бронзовую награду на дистанции 1 500 метров, а также выиграла забег на 3 000 метров, что позволило ей стать третьей в многоборье.

"Софья могла бы выступить лучше, что-то, возможно, не удалось. Но я считаю, что она показала нормальный результат. Перед самыми соревнованиями она болела, было тяжело бороться за самые высокие места, но все равно она заняла третье место в многоборье, все преодолела", - сказал Григорьев.

Российские шорт-трекисты заняли второе место в медальном зачете, в активе команды четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. "Все сложилось хорошо, много медалей, второе место в общекомандном зачете, чего давно не было. По результатам - бежали хорошо, ошибки есть, но будем их исправлять", - добавил Григорьев.

"Подводить команду к чемпионату Европы без этапов Кубка мира было непросто. Не было международных стартов, не знали, что и когда в итоге пройдет. Но если смотреть по уровню, выходит, что подготовились неплохо. До чемпионата мира остается немногим больше месяца, готовиться будем дома, в России", - заключил собеседник ТАСС.