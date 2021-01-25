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Санкции WADA против российского спорта

Федерация хоккея России пока не будет подавать апелляцию на решение CAS по делу РУСАДА

Срок подачи апелляций истекает 2 февраля
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) не станет оспаривать санкции, наложенные на российский спорт со стороны Спортивного арбитражного суда. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

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"Пока не будем", - сказал Третьяк.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что не будет оспаривать санкции, направленные на лишение РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Действие санкций вступило в силу 17 декабря 2020 года и будет действовать в течение двух лет.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе CAS, апелляции на решение может рассматривать только Федеральный суд Швейцарии. Срок подачи апелляций истекает 2 февраля.

Теги
РоссияТретьяк, Владислав АлександровичСанкции WADA против российского спорта
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