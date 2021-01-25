Федерация хоккея России пока не будет подавать апелляцию на решение CAS по делу РУСАДА

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) не станет оспаривать санкции, наложенные на российский спорт со стороны Спортивного арбитражного суда. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Паралимпийский комитет России не будет подавать апелляцию на решение CAS по делу РУСАДА

"Пока не будем", - сказал Третьяк.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что не будет оспаривать санкции, направленные на лишение РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Действие санкций вступило в силу 17 декабря 2020 года и будет действовать в течение двух лет.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе CAS, апелляции на решение может рассматривать только Федеральный суд Швейцарии. Срок подачи апелляций истекает 2 февраля.