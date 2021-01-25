Федерация хоккея России пока не будет подавать апелляцию на решение CAS по делу РУСАДА

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) не станет оспаривать санкции, наложенные на российский спорт со стороны Спортивного арбитражного суда. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.
"Пока не будем", - сказал Третьяк.
Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что не будет оспаривать санкции, направленные на лишение РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Действие санкций вступило в силу 17 декабря 2020 года и будет действовать в течение двух лет.
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе CAS, апелляции на решение может рассматривать только Федеральный суд Швейцарии. Срок подачи апелляций истекает 2 февраля.