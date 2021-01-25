"Челси" объявил об уходе главного тренера Фрэнка Лэмпарда

"Это было очень трудное решение для клуба, в первую очередь по той причине, что мы в отличных отношениях с Фрэнком, - заявил владелец команды Роман Абрамович. - Он очень порядочный человек и отличается высочайшей трудовой этикой, однако в нынешних условиях мы считаем, что лучше всего сменить тренера. От имени всех членов клуба, руководства и лично я хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всяческих успехов в будущем. Он - легенда этого великого клуба, и его статус здесь останется неизменным: на "Стэмфорд Бридж" его всегда будут тепло приветствовать".

Лэмпард является бывшим игроком "Челси", в составе которого он выступал с 2001 по 2014 год, сыграл 640 матчей (четвертый результат в истории клуба), в которых забил 209 мячей и сделал 150 голевых передач. Англичанин является лучшим бомбардиром в истории команды и наибольшее число раз признавался игроком года в составе "Челси" (3 раза). Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок Англии, дважды - Кубок лиги и Суперкубок Англии, по одному разу - Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Англии Лэмпард сыграл 106 матчей, в которых забил 29 мячей.