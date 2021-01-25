Жамнов займет место на тренерской скамейке "Спартака" в матче КХЛ с "Торпедо"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Первый вице-президент и генеральный менеджер московского "Спартака" Алексей Жамнов займет место на тренерской скамейке команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским "Торпедо". Об этом он сообщил ТАСС.

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"Да", - ответил Жамнов на соответствующий вопрос.

Матч "Спартак" - "Торпедо" пройдет в понедельник, начало - 19:30 мск. "Спартак" потерпел поражения в трех предыдущих матчах и находится на девятом месте в таблице Западной конференции - вне зоны плей-офф.

Жамнов, будучи первым вице-президентом "Спартака", был временно исполняющим обязанности главного тренера команды с октября 2018-го по март 2019 года, в апреле 2019 года главным тренером красно-белых стал Олег Знарок. В сезоне-2018/19 "Спартак" в первом раунде плей-офф КХЛ уступил в серии со счетом 2-4 петербургскому СКА.