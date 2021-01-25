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Зимние олимпийские виды спорта

Большунов и Вяльбе извинились за поведение лыжника на этапе Кубка мира в Лахти

Первую российскую сборную дисквалифицировали и лишили бронзовой медали в эстафете за неспортивное поведение Большунова
Александр Большунов EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе принесли извинения за поведение спортсмена на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР).

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В воскресенье первую российскую сборную в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова дисквалифицировали и лишили бронзовой медали за неспортивное поведение по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти. Большунов намеренно сбил финна Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника. В понедельник стало известно, что в финскую полицию поступило заявление о нанесении увечий Мяки.

"Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип честной игры во всех аспектах, - говорится в сообщении. - Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями. Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру".

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в шведском Фалуне с 29 по 31 января.

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