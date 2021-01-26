Определились четвертьфиналисты чемпионата мира по гандболу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Стали известны все участники четвертьфинала чемпионата мира по гандболу. Соревнования проходят в Египте.

"И все равно запишем в плюс". Российские гандболисты не сумели выйти в плей-офф ЧМ

Последний участник плей-офф определился в понедельник в группе 2. Сборная Катара обыграла команду Аргентины со счетом 26:25 и опередила своего соперника в турнирной таблице, заняв второе место, дающее право сыграть в четвертьфинале. В другом матче группы сборная Дании оказалась сильнее команды Хорватии - 38:26.

Другие участники 1/4 финала стали известны ранее. В первом раунде плей-офф чемпионата мира пройдут матчи Испания - Норвегия, Дания - Египет, Франция - Венгрия и Швеция - Катар. Встречи состоятся 27 января. На 29 января запланированы полуфиналы, на 31 января - матч за третье место и финал.

Российские гандболисты заняли в своей группе основного раунда чемпионата мира четвертое место и не смогли завоевать путевку в четвертьфинал. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире называется "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.

Чемпионат мира по гандболу проводится каждые два года, действующим чемпионом является сборная Дании. Сборная России побеждала на турнире дважды (1993, 1997), еще один раз играла в финале (1999). На предыдущем первенстве российская команда не сумела выйти из группы на предварительной стадии. Соревнования в Египте проходят без зрителей из-за пандемии.