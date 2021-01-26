Регистрация кандидатов на пост главы ФНЛ завершена. На него претендуют Алаев и Шабанов

ТАСС, 26 января. Регистрация кандидатов на пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завершена, на него претендуют генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев и исполнительный директор лиги, и. о. главы организации Иван Шабанов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Срок регистрации кандидатов на пост президента ФНЛ истек в понедельник. Алаев был зарегистрирован в качестве кандидата 21 января, Шабанов - 15 января. О планах по участию в выборах заявляли бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская и экс-генеральный директор железнодорожников Илья Геркус. 11 и 19 января они объявили о том, что не станут участвовать в выборах, которые пройдут 25 февраля.

Предыдущий президент ФНЛ Игорь Ефремов объявил об уходе в отставку 7 декабря 2020 года. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Шабанов.

Алаеву 41 год, в РФС он работает с 2007 года. С 2019 года Алаев занимает должность генерального секретаря организации. В декабре 2020 года исполком РФС принял решение заключить с ним новый контракт, соглашение рассчитано на четыре года.