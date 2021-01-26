Ростовский губернатор считает правильным присвоить имя Понедельника стадиону "Олимп-2"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что будет правильнее присвоить имя чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника стадиону "Олимп-2", а не "Ростов-Арене". Такое мнение глава региона высказал на пресс-конференции.

"Я думаю, что спортивный объект должен носить имя футболиста, если он на нем играл. Это стадион "Олимп-2", - сказал Голубев. - Мы сейчас занимаемся его реконструкцией, приведем его в порядок. Этот стадион никуда не уйдет, он будет всегда для футбола".

"Там стоит бюст Понедельника, он присутствовал при его открытии. На этом стадионе он забивал голы, его по-прежнему любят люди, мы сделаем так, чтобы стадион выглядел нормально, и имя Понедельника навсегда останется в Ростове", - добавил губернатор.

Понедельник в составе сборной СССР стал победителем первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году. В финальном матче против команды Югославии (2:1) он забил победный гол в дополнительное время.

На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. Также в составе сборной СССР Понедельник стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Всего за национальную команду он провел 29 матчей, в которых забил 20 голов. Понедельник скончался 6 декабря 2020 года в возрасте 83 лет.