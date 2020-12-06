Ушел последним. Умер автор чемпионского гола Евро-1960 Виктор Понедельник

О смерти великого футболиста в субботу вечером на своей странице в Facebook сообщила его дочь Анастасия Понедельник.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Автор победного гола в финальном матче первого в истории чемпионата Европы 1960 года, принесшего золото сборной Советского Союза по футболу, Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни. Он был последним из остававшихся в живых победителей того турнира.

Понедельник наряду с другим нападающим Сергеем Андреевым был гордостью донского футбола, которому отдал свои лучшие годы. "Не стало легенды ростовского футбола, автора победного мяча сборной СССР в финале чемпионата Европы - 1960 Виктора Владимировича Понедельника. Свой путь во взрослом футболе он начал в нашем клубе. "Ростов" скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Понедельника", - говорится в сообщении пресс-службы клуба из родного для Понедельника города.

Российская премьер-лига объявила, что оставшиеся матчи 17-го тура начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике. Также в Российском футбольном союзе сообщили, что окажут помощь семье чемпиона Европы. "РФС, естественно, не останется в стороне и поможет семье", - сказал ТАСС председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян.

Победа на чемпионате Европы

Понедельник дебютировал в сборной СССР в возрасте 22 лет 19 мая 1960 года в товарищеском матче с командой Польши. Советские футболисты тогда одержали крупную победу (7:1), а сам Понедельник отличился тремя забитыми мячами и гарантировал себе место в составе национальной команды, которая спустя полтора месяца должна была отправиться во Францию на первый в истории Кубок европейских наций, который позднее назовут чемпионатом Европы.

Первый матч финальной части ЧЕ-1960 сборная СССР играла с командой Чехословакии, советские футболисты взяли верх над будущими вице-чемпионами ЧМ-1962 со счетом 3:0, а один из голов записал на свой счет молодой нападающий из ростовского СКА.

Спустя четыре дня в финале советским футболистам предстояло встретиться со сборной Югославии, с которой у команды СССР было многолетнее принципиальное соперничество. Четырьмя годами ранее эти сборные столкнулись в решающем матче на Олимпиаде в Мельбурне, где победу с минимальным счетом одержала сборная СССР (1:0). А на Играх-1952 в Хельсинки югославы преградили советским футболистам дорогу в четвертьфинал, сыграв вничью (5:5) в первом матче и победив (3:1) в переигровке.

Очередная встреча советских и югославских футболистов, которая проходила на парижском "Парк де Пренс" под сильным дождем, оказалась столь же упорной. Милан Галич за две минуты до конца первого тайма вывел команду соперника вперед, и на перерыв сборная Югославии уходила, имея не только голевое, но и психологическое преимущество. Тренеры Гавриил Качалин и Николай Гуляев за четверть часа старались как могли настроить своих футболистов на борьбу. И это им удалось.