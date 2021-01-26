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Футбол в России

Алаев после выдвижения в президенты ФНЛ представит свое видение эволюции турнира

В выборах, которые пройдут 25 февраля, также примет участие и. о. главы лиги Иван Шабанов
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев (слева) rfs.ru/Михаил Шапаев
Описание
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев (слева)
© rfs.ru/Михаил Шапаев

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев представит клубам Футбольной национальной лиги (ФНЛ) свое видение относительно эволюции турнира. Комментарий Алаева предоставлен ТАСС службой коммуникаций РФС.

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Во вторник лига объявила о регистрации кандидатуры Алаева на выборы президента ФНЛ.

"Спасибо клубам, которые поддержали и выдвинули мою кандидатуру на пост президента ФНЛ. Я представлю свою программу развития лиги и начну диалог с клубами, чтобы детально объяснить им наше видение эволюции турнира", - сказал Алаев.

Выборы пройдут 25 февраля. Кроме Алаева, кандидатом в президенты является и. о. главы лиги, ее исполнительный директор Иван Шабанов.

Теги
Российский футболАлаев, Александр Александрович
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