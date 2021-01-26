Алаев после выдвижения в президенты ФНЛ представит свое видение эволюции турнира

Регистрация кандидатов на пост главы ФНЛ завершена. На него претендуют Алаев и Шабанов

Во вторник лига объявила о регистрации кандидатуры Алаева на выборы президента ФНЛ.

"Спасибо клубам, которые поддержали и выдвинули мою кандидатуру на пост президента ФНЛ. Я представлю свою программу развития лиги и начну диалог с клубами, чтобы детально объяснить им наше видение эволюции турнира", - сказал Алаев.

Выборы пройдут 25 февраля. Кроме Алаева, кандидатом в президенты является и. о. главы лиги, ее исполнительный директор Иван Шабанов.