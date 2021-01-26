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Футбол в Англии

Томас Тухель возглавил футбольный клуб "Челси"

На этом посту бывший наставник французского ПСЖ сменил Фрэнка Лэмпарда, который был отправлен в отставку 25 января
Главный тренер "Челси" Томас Тухель EPA-EFE/Guillaume Horcajuelo
Описание
Главный тренер "Челси" Томас Тухель
© EPA-EFE/Guillaume Horcajuelo

ТАСС, 26 января. Немец Томас Тухель занял пост главного тренера английского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

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Контракт рассчитан на 1,5 года. На этом посту бывший наставник французского ПСЖ сменил Фрэнка Лэмпарда, который был отправлен в отставку 25 января. Лэмпард возглавлял "Челси" с июля 2019 года.

В текущем сезоне клуб по итогам 19 туров занимает девятое место в чемпионате Англии, набрав 29 очков. В пяти из восьми последних матчей чемпионата лондонская команда потерпела поражение.

Тухелю 47 лет. Под его руководством ПСЖ дважды становился чемпионом Франции, обладателем кубка страны, дважды побеждал в матче за Суперкубок Франции, а также впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил германской "Баварии" (0:1). Также Тухель работал в "Боруссии" из Дортмунда, с которой выиграл Кубок Германии, и "Майнце".

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