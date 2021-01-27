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Санкции WADA против российского спорта

Федерация регби РФ может обратиться в суд в случае лишения права бороться за проведение КМ

Организация ранее подала заявки на проведение Кубка мира 2027 и 2031 годов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) может обратиться в суд, если ее лишат права бороться за проведение Кубка мира. Об этом на заседании высшего совета ФРР заявил заместитель председателя совета Кирилл Яшенков.

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"Была мысль от имени Федерации регби России обратиться в суд, - сказал Яшенков. - Но, изучив практику Верховного суда в Швейцарии, нам стало известно, что в таких случаях, как правило, отказывают в подобных жалобах. Единственная ситуация - это если нас исключат из выборной гонки. Мы сохраняем такое право [обратиться в суд] за собой".

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российское агентство не стало оспаривать решение CAS, руководствуясь интересами спортсменов. Санкции будут действовать в течение двух лет.

Пункты решения CAS, в частности, включают запрет на подачу Россией заявок на проведение основных турниров в этот период. Федерация регби России подала заявки на проведение Кубка мира 2027 и 2031 годов. Выборы стран-организаторов пройдут в 2022 году, когда запрет на организацию турниров еще будет действовать.

Теги
РоссияСанкции WADA против российского спорта
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