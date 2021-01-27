Латвийский Резекне заявил о готовности принять матчи чемпионата мира по хоккею

РИГА, 27 января. /ТАСС/. Латвийский город Резекне, расположенный на востоке республики, заявил о готовности провести некоторые игры чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом в среду сообщает пресс-служба Резекненской думы.

Мэр города Александр Барташевич, комментируя высказанное на прошлой неделе депутатом Сейма (парламента) Латвии Мартиньшем Бондарсом предложение провести часть матчей чемпионата в Резекне, заявил, что готов его рассмотреть. "Учитывая, что это будет чемпионат нестандартного формата, город Резекне в сотрудничестве с другими самоуправлениями Латгале был бы готов принять участие в организации первенства. Мы рады, что такая идея прозвучала и со своей стороны выражаем ей поддержку", - сказал он.

Руководство олимпийского центра "Резекне" также считает, что технически ледовая арена соответствует всем международным стандартам и сможет обеспечить проведение матчей. "Качество раздевалок и ледовой площадки соответствует международным стандартам. Мы могли бы обеспечить проведение игр, и для нас стало бы честью принять соревнования такого высокого ранга. Одна из наших стратегических целей - обеспечивать проведение соревнований высокого уровня", - сообщили в пресс-службе олимпийского центра.

Проведение чемпионата мира было запланировано с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Минске. Власти Латвии ранее также заявили, что отказываются проводить первенство совместно с Минском из-за политических протестов в Белоруссии.

Совет IIHF 18 января объявил о переносе матчей чемпионата мира из Минска, где должен был пройти финал турнира. Решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации. Президент IIHF Рене Фазель 26 января сообщил ТАСС, что IIHF примет решение о месте проведения первенства на следующей неделе. Делегация IIHF 28 января прибудет в Ригу, чтобы обсудить с руководством Латвийской федерации хоккея проведение чемпионата мира.