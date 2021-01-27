Сорокин надеется, что матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут при заполняемости не менее 50%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. В оргкомитете российской части чемпионата Европы по футболу надеются, что матчи турнира в Санкт-Петербурге пройдут при заполняемости трибун не менее чем на 50%. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

В среду УЕФА провел совещание с представителями всех 12 городов - организаторов чемпионата Европы. УЕФА планирует определиться по вопросу наличия зрителей на трибунах в начале апреля.

"Сейчас нам не надо строить никаких прогнозов, потому что они будут [по состоянию] на сегодняшний день, а это не имеет никакого значения. Мы надеемся, что это будет больше 50%. Пока это основано на нашем оптимизме", - сказал Сорокин.

"У нас обстановка лучше, потому что многие города находятся на локдауне, а Санкт-Петербургу это не характерно. У нас констатируется улучшение обстановки, в отличие от других городов. Сегодня был принят целый ряд послаблений, о чем мы и доложили нашим коллегам", - добавил Сорокин.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.