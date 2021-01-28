Олимпийскую квалификацию по синхронному плаванию в Токио перенесли на май

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Заключительный квалификационный этап по синхронному плаванию в преддверии летних Олимпийских игр, который должен был пройти в Токио с 4 по 7 марта, перенесен на май. Об этом сообщила Международная федерация плавания.

Соревнования, которые также должны стать репетицией перед Играми и проверкой спортивной арены в районе Тацуми, пройдут с 1 по 4 мая.

Одной из причин для такого решения, как ранее отмечало агентство Kyodo, стало введение в Японии режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Он действует до 7 февраля, однако власти рассматривают вариант продления еще на месяц. В частности, в рамках этих мер были отменены послабления, введенные ранее для иностранных спортсменов, а также японских, возвращающихся на родину из-за рубежа.

Эпидемическая ситуация в стране стала резко ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся коронавирусом, летальности и прироста числа тяжелых пациентов начали регулярно обновляться. В начале января распространение инфекции достигло взрывных темпов, однако с середины месяца начала наблюдаться тенденция к снижению масштабов роста. К настоящему времени общее число случаев заражения превысило 369 тыс., зафиксировано более 5,2 тыс. летальных исходов.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.