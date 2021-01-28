Глава WADA Банька назвал успехом расследование комиссии Международного союза биатлонистов

В четверг независимая комиссия IBU под руководством британского адвоката Джонатана Тейлора пришла к выводу о виновности бывшего главы союза Андерса Бессеберга в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов. Окончательное решение о санкциях остается за независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit ("Биатлон интегрити юнит").

"Это еще один успех разведывательной и следственной групп WADA и политики агентства по сотрудничеству с правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами, которые привержены спорту без допинга, - сказал Банька. - Это еще раз показывает, что WADA будет действовать без страха и делать то, что правильно для сохранения спорта чистым. Обвинения, содержащиеся в этом отчете, вызывают отвращение у всех, кто заботится о спортивной честности. Тем не менее следует отдать должное IBU, что после этого скандала он предпринял значительные шаги для повышения целостности своей антидопинговой программы".

Также он сообщил, что WADA продолжит оказывать помощь комиссии IBU в расследовании. "Информация, собранная независимым департаментом разведки и расследований WADA, дала импульс этому расследованию, и наши следователи поддерживали связь с правоохранительными органами Австрии и Норвегии, а также с комиссией IBU. Мы рады, что наша работа помогла в расследовании, и мы по-прежнему готовы оказывать помощь любым возможным способом", - подчеркнул глава WADA.

В декабре 2018 года в расположение сборной России, приехавшей в австрийский Хохфильцен для выступления на этапе Кубка мира, прибыли следователи и, согласно австрийскому уголовному производству, уведомили ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Поводом для подозрений стала переписка Бессеберга и бывшего генерального секретаря IBU Николь Рёш.