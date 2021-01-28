Комиссия IBU признала Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов

Также виновной признана бывший генеральный секретарь IBU Николь Рёш. По мнению комиссии IBU, Бессеберг и Рёш защищали интересы России, особенно в антидопинговом контексте, без веских оснований, закрывая глаза на очевидные нарушения. Комиссия собрала более 70 тыс. документов и допросила 60 человек. Бессеберг отказался отвечать на вопросы комиссии, пока в его отношении продолжается уголовное преследование, Рёш не смогла явиться на допрос из-за проблем со здоровьем.

"Полное отсутствие базовых гарантий корпоративного управления, ранее применявшихся в IBU, означало, что бывшее руководство IBU могло действовать без сдерживания и противовесов, без прозрачности и подотчетности, - сказал председатель комиссии Джонатан Тейлор. - В отчете показано, почему все решения по вопросам добросовестности должны приниматься независимым органом, который занимается исключительно защитой этических ценностей спорта, а не исполнительным советом, который сталкивается с конфликтом интересов".

В отчете подчеркивается, что Бессеберг и Рёш должны считаться невиновными до момента предъявления официальных обвинений, однако, по мнению комиссии, существуют достаточно достоверные и надежные доказательства их причастности к нарушениям правил IBU. Окончательное решение о санкциях в отношении Бессеберга и Рёш остается за независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.

В декабре 2018 года в расположение сборной России, приехавшей в австрийский Хохфильцен для выступления на этапе Кубка мира, прибыли следователи и, согласно австрийскому уголовному производству, уведомили ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Поводом для подозрений стала переписка Бессеберга и Рёш.