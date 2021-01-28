Комиссия считает, что экс-генсек IBU покрывала допинг-нарушения Устюгова на Играх в Сочи

ТАСС, 28 января. Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тейлора пришла к выводу, что бывший генеральный секретарь организации Николь Рёш причастна к покрывательству нарушений антидопинговых правил россиянином Евгением Устюговым на Олимпийских играх в Сочи. Об этом говорится в отчете комиссии, опубликованном пресс-службой IBU.

В отчете комиссии утверждается, что в допинг-пробе Устюгова, взятой 16 февраля 2014 года, было обнаружено аномальное содержание гемоглобина, что требовало дополнительного тестирования, которое мог назначить только Международный олимпийский комитет (МОК) по просьбе IBU. В результате допинг-проба Устюгова от 16 февраля была отмечена в системе контроля ADAMS как недействительная, но IBU не направил запрос о дополнительном тестировании, ограничившись письмом в сочинскую лабораторию по поводу недействительной пробы.

По словам Рёш, она обратилась в МОК с просьбой помочь в определении причины недействительной пробы Устюгова, однако комиссия не нашла доказательств, подтверждающих запрос. Она установила, что на заседаниях исполкома IBU в Сочи Рёш не поднимала вопрос о недействительных образцах.

Информация о недействительной пробе Устюгова была обнаружена в октябре 2015 года в ходе аудита Всемирного антидопингового агентства (WADА), тогда агентство обнаружило 10 результатов тестов российских биатлонистов, помеченных как недействительные. Позднее WADA установило, что причин для признания недействительными допинг-проб российских спортсменов не было, в результате чего в отношении Устюгова была начата дополнительная проверка.

В конце октября 2020 года антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала Устюгова виновным по делу о нарушении антидопинговых правил и аннулировала результаты спортсмена за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Это значит, что спортсмен может лишиться золотой медали, завоеванной в масс-старте, и бронзовой награды в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золотой медали в эстафете на Олимпиаде в Сочи. Устюгов обратился в Федеральный суд Швейцарии с требованием отменить решение CAS ADD.