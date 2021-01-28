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Биатлон

Глава комиссии IBU: оснований полагать, что Майгуров причастен к нарушениям правил, нет

В отчете комиссии глава Союза биатлонистов России упоминается в контексте допингового дела Евгения Устюгова
Джонатан Тейлор EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Джонатан Тейлор
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) не располагает фактами, которые указывали бы на причастность президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова к нарушениям организации. Об этом ТАСС заявил глава комиссии Джонатан Тейлор.

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В четверг комиссия Тейлора опубликовала итоги своего расследования о коррупции бывшего руководства IBU во главе с норвежцем Андерсом Бессебергом. Она пришла к выводу о его причастности к сокрытию допинг-проб российских спортсменов. Майгуров с 2014 по 2018 год являлся первым вице-президентом IBU. В отчете Майгуров упоминается в контексте допингового дела биатлониста Евгения Устюгова.

"Вы спросили, связан ли Майгуров с делом Устюгова? В отчете действительно говорится о деле Устюгова, которое, в частности, касается нарушений, обнаруженных после Олимпиады в Сочи, но у нас нет никаких свидетельств, которые бы указывали на то, что господин Майгуров был вовлечен в это, - сказал Тейлор. - У нас нет выводов о том, что господин Майгуров нарушил правила в деле Устюгова".

Майгуров является двукратным олимпийским призером, трехкратным чемпионом мира. На пост президента СБР он был избран летом 2020 года. До этого он работал в правлении организации.

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