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Бокс

Кремлев: новый генсек Щекутьев продолжит вектор развития Федерации бокса России

Щекутьев сменил на этом посту Кремлева, который возглавил Международную ассоциацию бокса

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Избранный генеральным секретарем Федерации бокса России Кирилл Щекутьев продолжит вектор развития организации. Об этом журналистам заявил президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев, покинувший пост руководителя национальной федерации.

Ранее генеральным секретарем организации был избран Кирилл Щекутьев, сменивший на этом посту Кремлева.

"Кирилл продолжит вектор, который мы задали. Во всем мире смотрят за тем, что происходит у нас, с нас берут пример. Желаем удачи Кириллу Щекутьеву", - сказал Кремлев.

В отчетно-выборной конференции Федерации бокса России, прошедшей в онлайн-формате, участвовали делегаты от всех 85 региональных боксерских федераций страны. На конференции был сформирован состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии Федерации бокса России на ближайшие четыре года.

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