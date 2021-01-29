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Бокс

Кремлев заявил о прогрессе в процессе реформирования Международной ассоциации бокса

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил об отсутствии прогресса в реформировании организации
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) совершила необходимые изменения для реформирования организации. Об этом журналистам заявил президент AIBA Умар Кремлев.

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Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил об отсутствии прогресса в реформировании Международной ассоциации бокса. Кремлев возглавил AIBA 12 декабря.

"В короткие сроки совет директоров AIBA принял все, что необходимо для полной реформы. Наша задача, чтобы AIBA была независимой, честной и прозрачной организацией", - сказал Кремлев.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

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