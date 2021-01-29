Кремлев заявил о прогрессе в процессе реформирования Международной ассоциации бокса

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил об отсутствии прогресса в реформировании Международной ассоциации бокса. Кремлев возглавил AIBA 12 декабря.

"В короткие сроки совет директоров AIBA принял все, что необходимо для полной реформы. Наша задача, чтобы AIBA была независимой, честной и прозрачной организацией", - сказал Кремлев.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.