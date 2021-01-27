Бах заявил об отсутствии прогресса в реформировании Международной ассоциации бокса

ТАСС, 27 января. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о беспокойстве за ситуацию с реформированием Международной ассоциации бокса (AIBA), поскольку не видит прогресс в вопросах, поднятых ранее. Об этом Бах заявил на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.

Новым президентом AIBA 12 декабря стал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Голосование прошло в онлайн-формате, Кремлев набрал 57,33% голосов.

"Мы все еще очень-очень обеспокоены ситуацией в AIBA, поскольку не видим прогресса в вопросах, которые были подняты раньше. Речь о менеджменте, управлении, судействе и прочих вопросах. Мы немедленно проинформируем AIBA о том, что нас беспокоит", - сказал Бах.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.