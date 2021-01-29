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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: лыжник Устюгов неплохо выступил в Фалуне и сохраняет шансы на чемпионат мира

В пятницу он занял 12-е место в гонке с раздельным стартом на 15 км
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов неплохо выступил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне и все еще сохраняет шансы на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В пятницу Устюгов занял 12-е место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем, победу одержал его соотечественник Александр Большунов.

"Устюгов на самом деле провел здесь хорошую гонку, - сказала Вяльбе. - Он проверил себя и понял, на что готов сегодня. Думаю, что у Сережи еще есть шансы попасть на чемпионат мира, состав на который будет определяться по итогам последних гонок".

Устюгов является двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки "Тур де Ски". В его активе также четыре серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. Устюгов впервые в сезоне принял участие на этапе Кубка мира, первую половину сезона он пропустил из-за заражения коронавирусом.

Чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 7 марта в германском Оберстдорфе.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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