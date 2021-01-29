Лыжник Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Швеции

ТАСС, 29 января. Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Вторым стал норвежец Симен Крюгер (отставание - 1,8), третье место занял его соотечественник Шур Рёте (+23,9).

Россиянин Иван Якимушкин стал пятым (+51,7), Денис Спицов - десятым (+1.21,2), Евгений Белов - 11-м (+1.22,4), Сергей Устюгов - 12-м (+1.31,2), Илья Порошин - 13-м (+1.34,1), Артем Мальцев - 16-м (+1.36,9), Андрей Ларьков - 21-м (+1.56,7).

На прошлом этапе Кубка мира в Лахти Большунов не сдержал эмоций на финише эстафеты, врезавшись в финского лыжника Йони Мяки и ударив того палкой, за что российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзы.

Позднее в пятницу пройдет женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне завершится 31 января.