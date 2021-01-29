Тарпищев: победа россиян на Кубке ATP будет психологически важна перед Australian Open

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие сборной России в командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (Кубке ATP) - это один из этапов подготовки к Открытому чемпионату Австралии, и результат в нем не так важен, но победа станет психологическим подспорьем перед турниром Большого шлема. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее стало известно, что сборная России на групповом этапе сыграет с командами Аргентины и Японии.

"Кубок ATP для нас никогда не был важным - это исключительно этап подготовки, - сказал Тарпищев. - Если наши ребята выиграют, а шансы есть, то хорошо и полезно для психологии в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Если же не выиграют - ничего страшного, никакой трагедии".

Кубок ATP пройдет в Мельбурне с 2 по 6 февраля, в нем примут участие 12 команд. В состав сборной России вошли Даниил Медведев (четвертое место в мировом рейтинге ATP), Андрей Рублев (8), Аслан Карацев (112) и Евгений Донской (122, капитан). Команду Аргентины представят Диего Шварцман (9, капитан), Гидо Пелья (44), Орасио Себальос (третье место в парном рейтинге ATP) и Максимо Гонсалес (44-е место в парном рейтинге ATP). За сборную Японии на турнире выступят Кэй Нисикори (41), Ёсихито Нисиока (57), Бен Маклахлан (47-е место в парном рейтинге ATP) и Тосихидэ Мацуи (803), капитаном команды будет тренер Нисикори белорус Максим Мирный.