Евгений Донской будет капитаном сборной России на турнире ATP Cup

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евгений Донской будет капитаном сборной России на командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Кубок ATP пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля, в нем примут участие 12 команд. В состав сборной России вошли Даниил Медведев и Евгений Донской.

"Этот турнир всегда рассматривался нами как подготовительный, даже когда игрался в Дюссельдорфе. Но после того как в регламенте прописали обязательное участие первой и второй ракетки страны, поднялся статус, - сказал Тарпищев. - Федерация никак на команду не влияет, и выбор капитана остается за игроками. В этом году им будет Донской".

В прошлом году капитаном сборной России на турнире был Марат Сафин.

Изначально ATP Cup был запланирован на 1-10 января с участием 24 команд, однако формат и время проведения были изменены из-за пандемии коронавируса. Начало первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии - запланировано на 8 февраля.

Помимо сборной России, на турнире выступят команды Сербии, Испании, Австрии, Швейцарии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции и Австралии.