Гарт верит, что серебро саночника Павличенко будет не единственной наградой россиян на ЧМ

В пятницу Павличенко занял второе место в спринте на чемпионате мира. Победителем стал австриец Нико Гляйршер, который преодолел дистанцию за 38,375 секунды, третьим - его старший брат Давид Гляйршер (отставание - 0,042 секунды). Отставание россиянина составило 0,041 секунды. Его соотечественник Роман Репилов стал седьмым (+0,169), Александр Горбацевич - 14-м (+2,076).

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт надеется, что серебряная медаль Семена Павличенко в спринте на чемпионате мира, который проходит в германском Кёнигcзе, не станет единственной наградой россиян на этом турнире. Такое мнение Гарт высказала ТАСС.

Саночник Павличенко занял второе место в спринте на чемпионате мира в Германии

"Я очень рада успеху Семена, завоевать серебро на немецкой трассе дорогого стоит, - сказала Гарт. - Наша команда отлично начала чемпионат мира, впереди еще много гонок. Я верю в своих спортсменов и надеюсь, что они еще не раз порадуют российских болельщиков".

Это лучший результат российских саночников в истории чемпионатов мира, которые проходили в Кёнигсзе. Ранее Татьяна Иванова выиграла бронзовую награду в личной гонке на турнире 2016 года.

Российская команда выступает на турнире под флагом с символикой национальной федерации в бело-голубых тонах и названием Russian Luge Federation (RLF).

Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января.