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Зимние олимпийские виды спорта

Саночник Павличенко занял второе место в спринте на чемпионате мира в Германии

Победителем стал австриец Нико Гляйршер
Семен Павличенко EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Семен Павличенко
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ТАСС, 29 января. Российский саночник Семен Павличенко занял второе место в спринте на чемпионате мира, который проходит в германском Кёнигcзе.

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Победителем стал австриец Нико Гляйршер, который преодолел дистанцию за 38,375 секунд, третьим - его соотечественник Давид Гляйршер (отставание - 0,042 секунды). Отставание Павличенко составило 0,041 секунды. Россиянин Роман Репилов стал седьмым (+0,169), Александр Горбацевич - 14-м (+2,076).

Это лучший результат российских саночников в истории чемпионатов мира, которые проходили в Кёнигсзе. Ранее Татьяна Иванова выиграла бронзу в личной гонке на турнире 2016 года.

Российская команда выступает на турнире под флагом с символикой национальной федерации в бело-голубых тонах и названием Russia Luge Federation (RLF).

Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января.

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