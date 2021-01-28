Немецкий саночник Лох заявил, что сочувствует россиянам, которых лишили флага страны на ЧМ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по санному спорту немец Феликс Лох сожалеет, что российским спортсменам на чемпионате мира в германском Кёнигсзе придется выступать без флага и гимна страны. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мне очень жаль россиян, если бы я был на их месте, то тоже был бы расстроен, - сказал лидер сборной Германии. - Однако это решение CAS (Спортивного арбитражного суда) - международной организации, которая действует в интересах чистоты спорта. Я тоже хочу видеть наш вид спорта чистым, я только за этот сезон уже сдал семь или восемь допинг-тестов".

"Я сочувствую ребятам и девчонкам из российских сборных, но они сильные соперники, сильные спортсмены. Это решение не должно отразиться на их результатах. Я жду с нетерпением нашей встречи, чтобы постараться выиграть, конечно. Но решение CAS надо принять", - добавил немецкий саночник, который досрочно выиграл общий зачет Кубка мира сезона-2020/21.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и названием Russia Luge Federation (RLF). В случае победы российского саночника на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации санного спорта (FIL).

Чемпионат мира пройдет с 29 по 31 января. В состав команды России на мировое первенство вошли братья Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина, а также экипажи мужских двухместных саней: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.