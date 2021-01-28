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Зимние олимпийские виды спорта

Немецкий саночник Лох заявил, что сочувствует россиянам, которых лишили флага страны на ЧМ

По мнению лидера сборной Германии, это не должно отразиться на результатах россиян
Роман Репилов, Семен Павличенко и Феликс Лох Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Роман Репилов, Семен Павличенко и Феликс Лох
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по санному спорту немец Феликс Лох сожалеет, что российским спортсменам на чемпионате мира в германском Кёнигсзе придется выступать без флага и гимна страны. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мне очень жаль россиян, если бы я был на их месте, то тоже был бы расстроен, - сказал лидер сборной Германии. - Однако это решение CAS (Спортивного арбитражного суда) - международной организации, которая действует в интересах чистоты спорта. Я тоже хочу видеть наш вид спорта чистым, я только за этот сезон уже сдал семь или восемь допинг-тестов".

"Я сочувствую ребятам и девчонкам из российских сборных, но они сильные соперники, сильные спортсмены. Это решение не должно отразиться на их результатах. Я жду с нетерпением нашей встречи, чтобы постараться выиграть, конечно. Но решение CAS надо принять", - добавил немецкий саночник, который досрочно выиграл общий зачет Кубка мира сезона-2020/21.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и названием Russia Luge Federation (RLF). В случае победы российского саночника на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации санного спорта (FIL).

Чемпионат мира пройдет с 29 по 31 января. В состав команды России на мировое первенство вошли братья Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина, а также экипажи мужских двухместных саней: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.

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Зимние олимпийские виды спорта
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