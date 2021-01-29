Немецкие саночники Вендль и Арльт победили в спринте на чемпионате мира в Германии

ТАСС, 29 января. Немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт заняли первое место в спринте в соревнованиях двоек на чемпионате мира, который проходит в германском Кёнигcзе.

Саночник Павличенко занял второе место в спринте на чемпионате мира в Германии

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Они преодолели дистанцию за 39,126 секунды. Второе место заняли латвийцы Андрис Шицс и Юрис Шицс (отставание - 0,014), третье - немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (+0,035).

Российские саночники Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали 12-ми (+0,359), Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев - 13-ми (+0,361), Александр Денисьев и Владислав Антонов - 14-ми (+0,543).

Российская команда выступает на турнире под флагом с символикой национальной федерации в бело-голубых тонах и названием Russian Luge Federation (RLF).

Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января.